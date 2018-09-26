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Kaymakam ve başkan patlama bölgesinde inceleme yaptı

Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ile Belediye Başkanı Mustafa Dündar, doğalgaz patlamasının olduğu bölgede incelemelerde bulundu.


Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde saat 16.30 sıralarında 3 katlı bir evde patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi yaralanırken, 7 bina ve 6 araç hasar gördü. Patlamanın ardından olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ederken, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ile Belediye Başkanı Mustafa Dündar apartmanda inceleme yaptı. Patlamanın sebebinin henüz belli olmadığını ifade eden Orhan, “Patlamanın sebebi arkadaşlarımız tarafından araştırılıyor. Patlamada can kaybı yok, yaralı vatandaşlarımız hastanelerde tedavi altına alındı. Gerekli incelemeler devam edecek” ifadelerini kullandı.

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