Kaymakam ve milli eğitim müdürü öğrencilerle çiftetelli oynadı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde İlköğretim Haftası renkli kutlamalara sahne oldu.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası Süleymanpaşa İlkokulu'nda törenle kutlandı. Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, okulların açılmasının sıradan bir gün olarak görülebileceğini belirterek, “Ancak ilkokul birinci sınıfa başlayan bir öğrenci için bugün çok mühimdir. Hayatı boyunca unutamayacağı bir gün olarak kalacaktır. Bugünlerin kıymetini bilin” dedi.

Yenişehir'deki eğitim durumu ile ilgili bilgi de veren Musa Ayaz, “Yenişehir'de toplam 25 okulda 8500 öğrencimiz bulunuyor. Bu öğrencilerin 1500'ü taşımalı sistem dahilinde taşınıyor. Subaşı Mahallesi'nde Gevher Nesibe Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kendi binasına geçmesi ile bu okulumuzu 1. ve 2. kademe özel eğitim okulu yaptık. Yenişehir'de toplam 75 özel eğitim öğrencimiz bulunuyor. Ayrıca şu an 600 öğretmenimiz bulunuyor” diye konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Çelik de konuşmasında, Yenişehir'e bir çok yeni okul kazandırdıklarını belirterek, “Eğitime yaptığımız hiçbir yatırım yeterli değil. Şu an yapmamız gereken yeni bir ana okulu gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. TOKİ ile ortak bir ilkokul ve bir ana okulu yapımı için çalışıyoruz. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Velilerin mini konserinin ardından Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, 1. sınıf öğrencilerine ilk dersi verdi. Hatıra fotoğrafının çekinilmesinin ardından kaymakam ve müdür öğrencilerle birlikte çiftetelli oynadı. Kutlamalar aşure ikramı ile son buldu.