Kaymakam yol kontrolünde

Emniyet ekipleri ilçenin muhtelif noktalarında kontroller yaptı. Kaymakam Faik Oktay Sözer, ekipleri teftiş ederek, incelemelerde bulundu. Sözer, “Mudanya’ya girip çıkan araçlar en ince ayrıntısına kadar aranıp kontrol ediliyor. Evraklar incelenip sürücülerinin ve yanlarındaki yolcularının sorgulamaları yapılıyor. Her türlü aracı en inceleyen ekiplerimiz, üzücü durumlara karşı gerekli tedbirleri alıyor” dedi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sadece yol kontrolleriyle kalmayıp, 24 saat boyunca İstanbul’a yolcu ve araç taşımacılığı yapan deniz otobüsü ve hızlı feribotlarda da kontrollerini sürdürüyor.