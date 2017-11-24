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24 Kasım 2017 14:22

Kaymakamdan okul ziyareti

Bursa’nın Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, ilçedeki okulları ziyaret ederek, eğitim kurumlarındaki ihtiyaçları tespit ediyor.

Kaymakamdan okul ziyareti

24 Kasım 2017 14:22


Kaymakam Suat Seyitoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ile birlikte önce 100. Yıl İlkokulu’nu ziyaret ederek, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Daha sonra öğrencileri sınıflarında ziyaret etti ve minik öğrencilerle sohbet ederek onlarla fotoğraf çektirdi.


Seyitoğlu, daha sonra Suriyeli öğrencilere yönelik açılan folklor kursunu da ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Eğitimin çok önemli olduğunu belirten Kaymakam Seyitoğlu, “Yenişehir’deki tüm okullara eksiksiz hale getirmek için çaba harcıyoruz. Eğitimdeki sorunları aştığımız da bir çok mesele kendiliğinden halledilmiş olacaktır. Çok şükür ilçemizde eğitim alanında çok ciddi sıkıntılar yok. Özellikle derslik ve öğretmen konusunda son derece rahatız” dedi.




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