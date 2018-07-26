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26 Temmuz 2018 16:53

Kaymakamlık kupasında yelkenler fora

Mudanya Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğü bünyesinde başlatılan “Kaymakamlık Kupası Yelken Birinciliği” müsabakaları başladı.

Kaymakamlık kupasında yelkenler fora

26 Temmuz 2018 16:53


Burgaz Yelken Kulübü tesisleri içinde kurulan parkurda 3 takım ve 21 sporcu mücadele ediyor. Yarışmanın ve ilk günkü etabı heyecana sahne oldu. Sporculara kazasız yarışmalar ve başarı dileklerinde bulunuldu. Güzelyalı sahilinde denize giren vatandaşlar yelkencilerin yarışlarını heyecanla izleme imkânı buldu. İki gün sürecek yarışmanın 1. gün etabı Güzelyalı İDO iskelesi yanında, 2. gün ise Güzelyalı, Mudanya Mütareke Müzesi arasında yapılacak. 2. gün mütareke meydanında dereceye girenlere madalya ve kupaları verilecek.




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