Kaymakamlıkta yangın paniği

Bursa'da Nilüfer Kaymakamlığı'nda çıkan yangın korkuttu. Kısa sürede yangın söndürülürken, dumanların içeriye yayılması üzerine çalışanlar tahliye edildi.

Yangın, Nilüfer İlçe Kaymakamlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle molasında kazan dairesindeki elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede içeriye yayılırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mola sebebiyle içeride bulunan az kişi, panik havasında kaymakamlığı boşalttı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Kazan dairesinde küçük çaplı hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.