Kaza anı güvenlik kameralarında

Otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl’ün Süleymaniye Mahallesi Gaziler Sokak’ta seyir halinde olan Mehmet Bayram yönetimindeki 16 Y 6089 plakalı otomobil ve aynı yönde seyir halinde olan İbrahim Ertem Dere yönetimindeki 16 BLU 36 plakalı motosiklet, aynı anda Altay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Rıza Demirci yönetimindeki 16 M 06093 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Şiddetli çarpışma sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın kaçarak canını zor kurtardı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ile özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan Sahide Yılmaz ve Sezgin Salar yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.