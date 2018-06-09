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09 Haziran 2018 18:04

Kaza anı güvenlik kameralarında

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza anı güvenlik kameralarında

09 Haziran 2018 18:04

Otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İnegöl’ün Süleymaniye Mahallesi Gaziler Sokak’ta seyir halinde olan Mehmet Bayram yönetimindeki 16 Y 6089 plakalı otomobil ve aynı yönde seyir halinde olan İbrahim Ertem Dere yönetimindeki 16 BLU 36 plakalı motosiklet, aynı anda Altay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Rıza Demirci yönetimindeki 16 M 06093 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Şiddetli çarpışma sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın kaçarak canını zor kurtardı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ile özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan Sahide Yılmaz ve Sezgin Salar yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.




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