Kaza sonrası polise saldıran şahıs tutuklandı

İnegöl’den Alanyurt istikametine seyir halinde olan sürücü Mükremin Ç. yönetimindeki 16 Y 8227 plakalı özel otomobil, Metal Sanayi kavşağından döndüğü sırada, Alanyurt istikametinden İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Ali Ö. yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü Ali Ö. ile arkasındaki eşi Ayfer Ö. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

Tedavinin ardından kaza ile ilgili ifade almak isteyen trafik polisleri, motosiklet sürücüsü Ali Ö.’nün ehliyetinin olmadığını, motosikletin ise tescilsiz olduğunu tespit ederek, cezai işlem uyguladılar. Cezaya öfkelenen Ali Ö., tescilsiz olan motosikleti polisin elinden kaçırmaya çalıştı. Ekipler, motosikleti sürücüden alıp çekiciye teslim ettiler.

Polise saldırdı

Sinirlerine hakim olamayan Ali Ö. ve o sırada yanına gelen oğlu Onur Ö., trafik ekiplerine saldırdılar. Saldırıda trafik polisi A.K. hafif şekilde yaralanırken, öfkeli baba ve oğlu hastanenin güvenlik görevlileri ve takviye gelen emniyet ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek polise mukavemetten gözaltına alındılar. Polisi yaralayan Onur Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.