Kaza yapan otobüsün enkazı kaldırıldı

Bursa’da Uludağ’ı gezmeye giden öğrencileri taşıyan 16 S 0825 plakalı otobüs şarampole devrildi. Kazada 37 öğrenci yaralandı, 1 öğrenci hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olay yerinde uzun süre çalışma yapan ekipler, otobüste sıkışan 5 öğrenciyi de kurtarmayı başardı. Yaralı öğrenciler hastanelere sevk edilirken, geride kalan eşyaları olay yerindeki ekipler tarafından toplandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri olay yerindeki incelemesini tamamladı. Kazanın yaşandığı otobüsün enkazı kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.