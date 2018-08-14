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14 Ağustos 2018 23:30

Kaza yapan otobüsün enkazı kaldırıldı

Bursa’da 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 37 öğrencinin ise yaralandığı kazada bütün yaralıların hastanelere kaldırılması ve olay yerindeki incelemenin bitmesinin ardından, yaralı öğrencilerin eşyaları toplanarak otobüsün enkazı kaldırıldı.

Kaza yapan otobüsün enkazı kaldırıldı

14 Ağustos 2018 23:30


Bursa’da Uludağ’ı gezmeye giden öğrencileri taşıyan 16 S 0825 plakalı otobüs şarampole devrildi. Kazada 37 öğrenci yaralandı, 1 öğrenci hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olay yerinde uzun süre çalışma yapan ekipler, otobüste sıkışan 5 öğrenciyi de kurtarmayı başardı. Yaralı öğrenciler hastanelere sevk edilirken, geride kalan eşyaları olay yerindeki ekipler tarafından toplandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri olay yerindeki incelemesini tamamladı. Kazanın yaşandığı otobüsün enkazı kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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