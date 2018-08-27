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27 Ağustos 2018 15:25

Kazada can pazarı: 7 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kazada can pazarı: 7 yaralı

27 Ağustos 2018 15:25

Kaza sonrası can pazarı yaşandı.


Kaza Trakya Birlik kavşağında meydana geldi. Kavşaktan çıkan R.H. idaresindeki 16 TG 944 plakalı kamyonet, Bandırma yönünden Karacabey’e seyreden C.K. idaresindeki16 KZ 127 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç yol kenarına savrulurken, kaza sonrası can pazarı yaşandı. Her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldıralarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan iki kişi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.




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