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21 Haziran 2018 15:48

Kazada hayatını kaybeden 5 kişi gözyaşlarıyla defnedildi

Erzurum’daki bir yakının cenazesinden İnegöl’e dönerken, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri Bursa’nın İnegöl ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden 5 kişi gözyaşlarıyla defnedildi

21 Haziran 2018 15:48


Çarşamba günü Erzurum’dan Bursa’ya dönmek üzere yola çıkan Mustafa Canpolat yönetimindeki 25 HD 441 plakalı hafif ticari araç, Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 26. Kilometresinde önce refüjdeki demir bariyerlere ardından da menfeze çarpıp devrildi. Kaza sonucunda (63) Dursun Canpolat, (66) Erdal Canpolat, (64) Ayşe Canpolat, (44) Hatice Akdaş, (11) Merve Canpolat hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mustafa ve Tuğba Canpolat, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülerek tedavi altına alındılar. Kaza da hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi ikamet ettikleri Bursa’nın İnegöl ilçesine getirildi. Hayatını kaybeden 5 kişinin tabutları yan yana dizilip Kemalpaşa Mahallesindeki Hacılütfullah camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Cenazeye AK Parti Milletvekili Adayı ve İç İşleri Eski Bakanı Efkan Ala, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile çok sayıda kişi katıldı.




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