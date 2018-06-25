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25 Haziran 2018 16:19

Kazada ölen tarım işçilerinin kimlikleri belli oldu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 2 kadın işçinin Suriye uyruklu oldukları belirlendi.

Kazada ölen tarım işçilerinin kimlikleri belli oldu

25 Haziran 2018 16:19


Edinilen bilgiye göre, kaza sabah 08.00 sıralarında Yenişehir İnegöl karayolu 7.kilometresindeki Ayaz Köyü yakınlarında meydana geldi. Fasulye toplamaya giden Suriyeli kadın tarım işçilerini taşıyan Sinan A. idaresindeki 16 ABJ 793 plakalı kamyonet yoldan çıkarak şarampole uçtu. 2 kadın hayatını kaybederken kamyonetin kasasında bulunan 41 kadın tarım işçisi yaralandı. Yaralılar karayoluna saçılırken can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.


Yaralı kadınlar acılar içinde kıvranıp feryat ederken, ilk müdahale olay yerinde 112 ekiplerince yapıldı. 41 kadın ambulanslarla Yenişehir ve İnegöl Devlet Hastanesi ile İnegöl’deki özel hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 2 kadının Suriye uyruklu 40 yaşındaki Badiea Muhammed ile 17 yaşındaki Gül Abdu oldukları belirtildi. Kazayla alakalı jandarmanın tahkikatı sürüyor.




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