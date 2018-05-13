Kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü Bursa-Ankara karayolu Şehitler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyreden Sermet Şekerci (49) yönetimindeki 16 BBA 31 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak için manevra yaptığı sırada aynı istikamete giden Osman Berber (30) yönetimindeki 16 TV 423 plakalı otomobil ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle iki araçta savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Sermet Şekerci ile aynı araçta bulunan Burcu Doğan (31), Ayten Kaya (54), Fatma Şekerci (47) ve Neriman Ege (58) ile diğer otomobilin sürücüsü Osman Berber yaralandı. Otomobilde sıkışan Sermet Şekerci, İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun Bakım Servisi’nde tedavisi süren Şekerci, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.