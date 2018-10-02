Kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, cumartesi günü Mudanya-Bursa yolu Aydınpınar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Mudanya istikametine seyir etmekte olan 35 HB 4130 plakalı otomobil aynı istikamete gitmekte olan kamyonete arkadan çarptı. Çarpma sonucu hurda haline dönen araç sürücüsü Hüseyin Cavit Evirgen, ağır yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sürücü hayatını kaybetti.