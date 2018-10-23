Kazada yaralanan yunus polisinin beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da geçtiğimiz gün bir taksiye çarparak ağır yaralanan polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Yılmaz 2 gündür Çekirge Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde makineye bağlı olarak yaşıyordu.

Kaza Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün meydana geldi. Kükürtlü Caddesi üzerinde Altıparmak Caddesi istikametine seyreden 16 A 4886 plakalı motosikletli polis ekibi, Kükürtlü Caddesi üzerindeki taksi durağı önünde manevra yapmaya çalışan 16 T 0360 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada polis memurları Hayrettin Yılmaz ve Sezer Bektaş ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Kazadan sonra Kükürtlü Caddesi iki taraflı trafiğe kapatılırken, ortalık savaş alanına döndü.

20 metre fırladılar

Çarpışmanın etkisiyle ticari taksiye adeta ok gibi saplanan 300 kiloluk polis motoru hurdaya dönerken adeta mancınık gibi üzerinden fırlayan 2 polis memurunu da 20 metre ileriye fırlattı. Ağır şekilde yaralanan polis memurlarına ilk müdahaleyi yine polis arkadaşları yaptı. Olay yerine gelen 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Hayrettin Yılmaz'ın belindeki kırık ve omuriliğindeki zedelenme sebebiyle beyninde kanama meydana geldiği belirlendi. Kolunda iki bacağında ve ayaklarında kırık olduğu tespit edilen Sezer Bektaş ise Uludağ Üniversitesi Ortopedi servisine kaldırıldı.

2 günlük yaşam savaşanı kaybetti

2 gün boyunca Çekirge Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı olarak yaşayan Hayrettin Yılmaz'ı mesai arkadaşları gece gündüz yalnız bırakmadı. Her gece motosikletleriyle hastane bahçesini dolduran yunus timleri yoğun bakımda yatan arkadaşları için dua etti. 2 gündür yoğun bakım ünitesinde tutulan Hayrettin Yılmaz'ın beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi. Polis memurunun şehit haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları yasa boğuldu.

Törenle uğurlanacak

Öte yandan görevi başında şehit olan polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın memleketi Kırşehir'de toprağa verileceği belirtildi. Şehit polis memuru için FSM Bulvarındaki Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören yapılacağı daha sonra memleketine uğurlanacağı öğrenildi.