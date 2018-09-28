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Kazada yaralandı, tedavisinden sonra gözaltına alındı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli yaralandı. Yapılan GBT sorgulamasında arandığı ortaya çıkan yaralı tedavisinin ardından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Huzur Mahallesi'nde bulunan amcasını ziyarete 18 AF 920 plakalı motosikletiyle giden F.K. iddiaya göre önündeki aracı sollama yaptığı sırada seyir halindeki E.K idaresindeki 16 KFG 97 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından yaralının GBT sorgulamasında bir suçtan dolayı aramasının olduğu ortaya çıktı. Yaralı şahıs, tedavinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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