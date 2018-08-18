Kazada yaşanan kabus dolu dakikaları anlattı

Karşıda el sallayan insanlar vardı ben o kazaya girmektense bariyerle kırdım ve sürtürerek arabamı durdum. Sonra arkadan gelen araçlar benim arabama çarpmaya başladı yaklaşık 30-40 tane patlama sesi duydum. Tek başınaydım Allah korudu" diye konuştu.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mezit-7 mevkiinde bir TIR’ın deposundan dökülen mazotlar nedeniyle kayak pistine dönen karayolunda 31 araç çarpıştı. Can pazarının yaşandığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 20’den fazla kişi yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine ve çevrede bulunan özel hastanelere kaldırıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti. Kazadan yaralı olarak kurtulan bir şahıs ise kabus dolu dakikaları anlattı.

Yaralı şahıs," Ben 200 metre mesafeden gördüm tırın yolu kapattığını, kontrollü bir şekilde arabamı bariyerlere sürterek durabildim. Karşıda el sallayan insanlar vardı ben o kazaya girmektense bariyerle kırdım ve sürtürerek arabamı durdum. Sonra arkadan gelen araçlar benim arabama çarpmaya başladı yaklaşık 30- 40 tane patlama sesi duydum. Tek başınaydım Allah korudu" diye konuştu.