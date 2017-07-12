Kazakistan’dan dostluk ziyareti

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse, Büyükelçi Abzal Saparbekuly ile bir araya geldi. ‘31. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na katılan Kazakistan halk dansları ekibi dansçılarının da ziyaretine eşlik ettiği Büyükelçi Saparbekuly, Bursa’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Saparbekuly, Bursa ve Türkiye ile Kazakistan arasındaki diyaloğun geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Kazakistan’ın önemli bir ülke olduğunu söyleyen Şükrü Köse, Türkiye ve Kazakistan arasındaki ortak projelerin ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesiyle, ülkelerarası diyaloğun geleceğe daha farklı ve olumlu bir şekilde taşınabileceğini ifade etti. Köse, Bursa’nın mahalli yöneticilerinin bu şuurla görevlerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı Ahmet Erdönmez ise Kazakistan ekibinin de katıldığı ‘31. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’ gibi uluslararası kültürel organizasyonların ülkeler arası diyaloğu geliştirmede önemli olduğunu dile getirdi. Ziyaretin ardından Köse konuklarına çeşitli hediyeler verdi.