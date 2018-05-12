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12 Mayıs 2018 15:23

Kazancının hepsini Mehmetçik Vakfı’na yatırıyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir esnaf, her gün kazancının tamamını Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyor.

Kazancının hepsini Mehmetçik Vakfı’na yatırıyor

12 Mayıs 2018 15:23


İlçede züccâciye dükkânı işleten Ali Yıldırım, her gün kazandığı parayı Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyor. 51 yaşındaki Ali Yıldırım, işlettiği dükkândan elde ettiği günlük kârın hepsini bankaya giderek Mehmetçik Vakfı hesabına yatırıyor. Vatandaşlar tarafından büyük takdir toplayan Yıldırım, her akşam vakfa yatırdığı paranın dekontunu da dükkânının camına asıyor.


Ali Yıldırım, ”İsiklâl harbi gazilerinden Osman Nuri Ölmeztoprak’ın torunuyum. Bu şahsı bilenler iyi bilir. Biz atalarımızdan böyle gördük. Sattığım malın sadece ana parasını alıyor, kârını ise Mehmetçiklere bağışlıyorum. Elde ettiğim günlük kârın tamamını Mehmetçik Vakfı’na yolluyorum. İnsanlar şov yaptığımı, bu durumdan çıkar elde etmek istediğimi düşünmesinler diye dekontları dükkânımın camına asıyorum. Ayrıca dükkânımda bulunan ve zincirle kilitlediğim sadaka kutusunda biriken paraları da düzenli bir şekilde vakfa yolluyorum. Sadaka kutusunun kilidini asla ben açmam. Muhakkak komşu esnaf ve vatandaşlara açtırıyorum” dedi.




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