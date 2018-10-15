İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazdıkları çukurda yakalandılar

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde define aramak için kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde define aramak için kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı.


Olay, Demirboğa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alandan ses geldiğini fark etti. Sese doğru ilerleyen ekipler, 4 kişinin kazma, hilti ve küreklerle kazı yaptığını fark etti. Ekipleri gören A.B., A.T., B.K. ve M.G. neye uğradılarını şaşırdı. Jeneratör, kazma, hilti ve küreğe el konulurken, 4 kişi gözaltına alındı. B.K. ve M.G.'nin daha evvel de aynı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.