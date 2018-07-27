Kazım Baykal ölümünün 25. yılında anıldı

yılında mezarı başında anıldı.

Kazım Baykal, Emirsultan Mezarlığı’ndaki kabri başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkanı Zafer Ünver, derneğin kurucusu Kazım Baykal’ı anma töreninde yaptığı konuşmada, "Bursa’ya çok sayıda belediye başkanı ve vali hizmet etmiş, adlarını yaşatan eserler bırakmışlardır. Ancak ne bir vali ne de bir belediye başkanı olan Kazım Baykal, şimdiye kadar Bursa’mıza çok büyük hizmet veren bir Bursa dostu idi. Kitapları ve onardığı tarihî yapılar, onun daha uzun süre anılmasını sağlayacak. 1905 yılında Bursa’da doğan Kazım Baykal, ilk ve orta tahsilini Bursa’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü, İlahiyat Fakültesi Yüksek Öğrenim Okulunu bitirdi. Daha sonra Anadolu’nun çeşitli vilayetlerinde milli eğitim müdürlüğü de dahil olmak üzere felsefe öğretmenliği yaptı. 33’te yılında Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı sırada Atatürk ile tanışma onurunu kazandı ve bunu sıkça dile getirirdi. Tren garında öğrencileri ile nasıl beklediklerini anlatırdı. 1936’da görev yaptığı Diyarbakır’da Diyarbakır ile ilgili araştırmalar yaparken kendini farklı bir alemin içinde buldu. Bu alem eski eser onarımı ve bu konudaki bilgi açığıydı. 45’te Bursa Erkek Lisesine geldi. 1946 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu’nu kurdu. Bu kurum hocaya gönül veren çevresindeki dostları ile bugüne kadar faaliyetini sürdürüyor" dedi.

Konuşmasının ardından Kazım Baykal ve sınır ötesi operasyonlarda şehit olan askerler için dualar edildi.