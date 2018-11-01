KDV indirimi mobilyacıları sevindirdi

Buna göre beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna dek sıfırlanacak, mobilyada KDV yüzde 8'e inecek. 1.6 litre ve altı motorlu araçlarda ÖTV 15 puan düşürülürken, ticari araçlarda KDV oranı yüzde 1'e çekildi. Konutta ise indirimler uzatıldı. Mobilyanın başkenti olan inegöl'de KDV indirimi memnuniyetle karşılandı.

KDV indirimiyle ilgili açıklamada bulunan İnegöl Mobilyacılar Odası Özcan Ayhan, "Son zamanlarda ekonomide yaşanan sıkıntılara karşı hükümetimiz bazı tedbirler almış durumda. Bunlardan biri olan mobilya açısında KDV indirim yüzde 18'den yüzde 8'e 2 aylığına da olsa indirilmiştir. Muhakkak piyasaya bir canlık bir hareketlilik getirecektir. 2019 yılı düğün sezonu için alışverişlerin hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü evde mobilya ihtiyacı olanlar yüzde onluk diliminden faydalanacaklardır az bir rakam değil. Bizde mobilyacılar olarak bu kararın arkasındayız. Zaten KDV'nin indirilmesini isteyen odalardan biri de bizdik. Hem esnafımıza hem de tüketicimize hayırlı olur diye düşünüyorum. Hükümetimizin aldığı kararın arkasındayız" diye konuştu.

Mobilyacı Sebahattin Pekdemir ise, "Sadece mobilya sektöründe değil bir çok sektörde KDV indirimi olacak. Özellikle şu son dönemde mobilya üreticisinin de buna çok ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Haziran-Temmuz aylarındaki doların artışı piyasalardaki dalgalanmalara birlikte ham madde alışında güçlük çekmeye başlamıştı üretici firmalarımız, tabii bunların satışlara da etkisi oldu. Bazı firmalar fiyat artışına gitmek durumunda kaldı. Nihai tüketicilerimiz bu anlamda zorlanmaya başladı. Ben KDV indiriminin özellikle mağazacılarımızı, üreticilerimizi, ürünlerinin satılması konusunda çok rahatlatacağını düşünüyorum" dedi.

Bir başka esnaf ise, "Ben bu KDV indirimin piyasalara olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Zaten sektörde bir sıkışlıklık var. Son yaşanan krizle birlikte ham maddeye yüksek derecede zamlar geldi. KDV indirimi tam zamanında yapıldı. Tüketiciyi, üreticiyi rahatlatacak bir adım oldu. Çünkü bizim fiyatlarda otomatik olarak bir düşme olacak ve bunlarda bizim satışlarımıza yansıyacak. KDV indirimi yapan hükümetimize ve devletimize gerçekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu.