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14 Mayıs 2018 18:02

Keçeden göz kamaştan eserler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde açılan keçe kursu ilgi gördü.

Keçeden göz kamaştan eserler

14 Mayıs 2018 18:02


İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından AVM’de açılan sergide yer alan eserler büyük ilgi gördü. Keçe sanatçısı Sema Uğurdağ ve öğrencilerinin keçeden yaptığı eserler göz kamaştırdı. Sema Uğurdağ, “Bizim eserlerimiz unutulmaya yüz tutmuş, tepme keçe yapımı. Çobanların giydiği kepeneklerin yapımında kullanılan keçenin günümüze uyarlanmış hali olan ürünleri tasarladık. İnegöl’de bu bir ilktir. Bu da bize nasip oldu. Üç yıldır Balıkesir’de Kültür Bakanlığı devlet sanatçısı olan öğretmenim Hülya Görmezoğlu’ndan özel derslerle bu sanatı öğrendim. Şimdi de öğrencilerime bu sanatı öğretmek için elimden geleni yapıyorum” dedi.


Uğurdağ, “Kursumuz haftada üç gün devam ediyor. 320 saatlik bir kurs. 8 öğrencimize eğitim verdik. Hanımlarımız zamanı dolu dolu geçirecekleri bu tür kurslara katılabilirler” diye konuştu.




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