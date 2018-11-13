Keçiören Belediye Başkanı Ak, Fetih Müzesi'nde

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, dev yapıyı hayranlıkla inceledi.

Resmî açılış öncesi tanıtım ziyaretlerinin sürdüğü müzeyi, Ankara'nın Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da ziyaret etti. Osmanlı'nın beylikten cihan devletine yolculuğunda önemli olayların resmedildiği 16 büyük tabloyu misafirine anlatan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, daha sonra geleneksel çiniler, amfi sahne, kütüphane ve konferans salonları hakkında bilgiler verdi.

Dev kubbe karşısında büyük şaşkınlık yaşadıklarını ve kurucu şehir Bursa'da adeta tarihi bir yolculuğa çıktıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Fetih Müzesi tam anlamıyla örnek alınacak bir proje olmuş. Ölü bir alanı, sanat ve mimari ile bütünleştirerek canlandırdığı için Mustafa Başkanımızı tebrik ediyorum. Dev kubbe karşısında insanın büyülenmemesi elde değil. Birçok ince ayrıntının hesap edilerek yapılması bizleri oldukça etkiledi. Daha önce gezmiş olduğum panoramik müzelerin en güzeli olduğunu düşünüyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.