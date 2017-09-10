Kedi beslediği için kendisiyle tartışan kişiden şikayetçi oldu

Kurban Bayramı’nın 2. günü evinden iş yerine kedilerini beslemek için geldiğini, ancak Y.H.’nin eşini ve kendisini tehdit ettiğini iddia eden 52 yaşındaki Rüstem Avcı, mahkemeye başvurdu. Adliyeye kucağında kediyle gelen Rüstem Avcı, “Kurban Bayramı’nın 2. günü 30 kilometre öteden dükkanımıza geldik. Ben kızımla arabada beklerken, eşim mama hazırlamak için dükkana girdi. Bu esnada Y.H. eşime üstü örtülü tehditler savurdu. Ben de yaptığı şeyin doğru olmadığını söyledim. Bizi neden hayvanları besliyoruz diye yargılamak yerine neden kendilerinin beslemediğini sorgulamaları gerekiyor” dedi.

Avcı, sözlerine şöyle devam etti:

“Onların oraya gelmesinin kime ne zararı var? Verirsen karnı doyar, vermezsen ölür. Bunlar Türkiye şartlarında 1 ila 1 buçuk yıl yaşıyor. Bugün sokakta gördüğünüzü 3-5 gün sonra göremiyoruz. Genel anlamda duyarsızız. Biz kendisine bunları anlatmaya çalışırken beyefendi elini sırtına attı ve ‘Vururum, öldürürüm seni’ diye hakaretler etti. Biz de bu tartışmalardan sonra savcılığa kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmaya gittik. Giderken de kedimle gittim.”

Kendisinin bir proje geliştirdiğini ve bunu belediyeye sunduğunu dile getiren Avcı, “Biz aslında müzik mağazasıyız. Bütün çalışma arkadaşlarımızı özellikle hayvanseverlerden seçiyoruz. Öncelikle halkın sahiplenmesi lazım. İlk göz temasını sokak hayvanı ile yaşayan esnaftır. Mağazalardır, bankalardır. Yani düz zeminde olan herkes bu hayvanlarla ilk muhatap olanlardır. Bu mantıkla ‘Bu iş yeri hayvan dostudur’ diyerek 2 şubemizde de çevresinde ne kadar sokak hayvanı varsa besliyoruz. İşyerimizin camına da bu çıkartmayı yapıştırdık” dedi.