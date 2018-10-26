Kedi ve köpeğin dostluğu insanlara ders verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde köpek ile kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Kedi ile köpeğin dostuğu cep telefonuyla çekildi. Zaman Zaman birbiriyle oyun oynayan kedi ile köpek insanlara adeta dersi verdi. Bu güzel görüntüler Hilmiye Mahallesi'nde kaydedildi. Erhan Akgün'e ait olan kedi ile köpeğin kapı önünde duran bir motosikletin üzerine çıkarak oyun oynamaya başladı. Görüntülerde zaman zaman kedi patileriyle köpeğe vuruyor. Bir birleriyle çocuklar gibi oyun oynayan kedi ve köpek görenleri şaşırttı.