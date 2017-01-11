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11 Ocak 2017 10:39

Kediler kışı dubleks villada geçiriyor

Kediler kışı dubleks villada geçiriyor

11 Ocak 2017 10:39

Bursa’da sahipsiz sokak kedileri, soğuk kış günlerinde tüm kedileri kıskandıracak bir yaşam sürüyor. Barınakta yer alan Kedi Villalarında bulunan 150 kedi, hijyenik ve sağlıklı ortamda bakılırken, soğuk kış günlerini de soba yanında villalarının penceresinden kar yağışını izleyerek geçiriyor.
Hayvanların sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Osmangazi Belediyesi, sokakta yaşamlarını sürdüremeyecek durumdaki hasta ve sakat kedilere, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi’nde yer alan ‘Kedi Villaları’nda hijyenik ve sağlıklı bir yuva imkanı sunuyor. 25 metrekare taban genişliğine sahip olan ve Osmanlı mimarisi örnek alınarak tasarlanan iki adet dubleks kedi villasında yaşayan kediler, günde yaklaşık 8 kilo kuru mama ile besleniyor. Soğuk kış günlerinde kedilerin üşümemeleri için, villalar içerisinde gün boyu soba yakılıyor.
10 senedir kedilere gözü gibi bakan Sıddık Kars ise onlarca kediyi kucağına alıp kedilerle birlikte bahçede kar keyfi yapıyor. Kedilerle gün boyu konuşup dertleşen Kars, “Onları çocuklarım gibi seviyorum” dedi.
Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi Müdürü Dilek Yosun ise “Sokakta zor şartlar altında yaşayan bakıma muhtaç kedilerimizi toplayarak, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi’nde barınma imkanı sağlıyoruz. Barınmanın yanında tedavilerini yaparak sağlıklarına kavuşmalarını ve son derece sağlıklı ve hijyenik şartlarda yaşamalarını sağlıyoruz. Barınağımızda yer alan iki tane kedi villasında, soğuk kış aylarında sıcacık bir yuva imkanı sunuyoruz. Bu villalarda sakat, gözü görmeyen ve yaşlı 150 tane kedimiz var. Burada her yıl 150 civarında kedi sahiplendiriyoruz” dedi.



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