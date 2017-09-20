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20 Eylül 2017 13:38

“Kediler Tekkesi” kültür merkezi oluyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın 16 vizyon projesi arasında yer alan ‘Kedili Tekke Kültür Merkezi’ projesi için çalışmalar sürüyor.

“Kediler Tekkesi” kültür merkezi oluyor

20 Eylül 2017 13:38


Osmangazi Belediyesi, Muradiye Mahallesi’nde 16. yüzyılda Şeyh Ahmet tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesi dolayısıyla ‘’Kediler Tekkesi’ anılan binayı ayağa kaldırıyor. 3 oda, 1 mutfak, 1 sofa ve 1 avlusu bulunan tarihî Kediler Tekkesi’nin rekonstrüksiyon çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, çöküntü halindeki binadaki çalışmaları tamamladıktan sonra binayı kültür merkezi olarak şehre kazandıracak.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, restorasyon çalışmalarını yerinde incelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Dündar, “Osmangazi, tarihi eserlerin yoğun olduğu bir ilçe. Osmangazi Belediyesi olarak tarihi mirasımıza sahip çıkıyoruz. Tarihî eserlerin yeniden ayağa kaldırılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında öncü bir belediyeyiz. İlçemizdeki birçok eseri restore ettik. Muradiye Mahallesi’nde16. yüzyılda Şeyh Ahmet tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesi dolayısıyla ’Kediler Tekkesi’ olarak anılan tarihi binanın yeniden ayağa kaldırılması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu eser günümüze gelene kadar epey yıpranmış. Burasını ilk olarak restorasyon çalışması olacak şekilde projelendirdik. Fakat kazı çalışmaları başladıktan sonra binanın ahşap bölümlerinin tamamen çürüdüğünü ve restorasyon için uygun olmadığını gördük. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden yeniden karar alınarak burasının rekonstrüksiyon olarak inşaat çalışmalarını sürdüreceğiz. Çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürerek bu tarihi mekanı yeniden ayağa kaldıracağız. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra burası kültür merkezi olarak hizmet verecek” dedi.




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