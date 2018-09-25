Kediyi kurtaran itfaiyecilere sağlıkçılardan sürpriz kutlama

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane çatısında mahsur kalan kediyi görenler durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler merdivenli araçla çatıya çıkıp kediyi kurtarmaya çalışırken kedi kendi imkanlarıyla çatıdan indi. Ekipler merdivenli araçla aşağı indikleri zaman İtfaiyecilik Haftası nedeniyle sürprizle karşılaştı. Devlet Hastanesi'nde görevli sağlıkçılar, ellerinde pastayla gelerek, itfaiyecilerin özel günlerini kutladı. Böyle bir sürpriz ile şaşkına dönen itfaiyeciler hastane personeline teşekkür edip olay yerinden ayrıldı.