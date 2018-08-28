Kefensüzen Camii’nde son rötuşlar

Büyükşehir Belediyesi, ecdat yadigârı yapıları bir bir yenileyerek ayağa kaldırıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bu doğrultuda ele aldığı çalışmaların sonuncusu, Fomara Doğanbey konutları arasında yer alan ve 1450’li yıllarda yaptırılan Kefensüzen Camii oldu. Restorasyon uygulamalarına yaklaşık 1 yıl önce başlanan yapı tamamlanma aşamasına geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kefensüzen Camii’nde incelemelerde bulundu. Şehirde hemen her mahallede tarihi bir eserin yer aldığını, Kefensüzen Camii’nin de Fomara Doğanbey bölgesinin ziyneti olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, 15. yüzyılın ikinci yarısında ‘Kefensüzen’ lakabıyla anılan Hoca Mehmet Efendi tarafından yaptırılan caminin 1950’li yıllarda yıkıma uğradığını hatırlattı. Tarihi yapının Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı restorasyon çalışmasıyla tekrar eski haline kavuştuğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Caminin kubbe örtüsü yenilenerek, aslına uygun hale getirildi. Son cemaat kısmı, özgün şekli ile tekrar imal edildi. Yapı içerisinde bulunan kalem işleri koruma altına alınarak, sağlıklaştırma işlemi gerçekleştirildi. Bölge halkının kullanımına yönelik bay-bayan ve engelli vatandaşlarımız için tuvaletler ile abdestlik imalatları ise devam ediyor. Avlusu için de sert zemin kaplama ile peyzaj imalatları olacak. Bütün bu işlemlerin bize maliyeti yaklaşık 1 milyon 200 bin TL’dir. Tadilatı 2-3 ay içerisinde tamamlayarak, burayı tekrar ibadete açmak istiyoruz” dedi.