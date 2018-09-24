Keles ceviz merkezi oluyor

Bursa'nın Keles ilçesinde ceviz hasadı başladı.

Ceviz hasadına başlayan çiftçiler bu yıl verimin ve kalitenin yüksek olduğunu belirtti. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan Keles'te çiftçiler daha çok gelir getiren kiraz, ceviz gibi alternatif mahsûllere yöneliyor. Gököz Mahallesi'nde ceviz yetiştiren çiftçiler, sonbahar mevsimiyle birlikte ceviz hasadına başladı. Üreticiler hasat sonrası yaş cevizin kilosunu 20 TL'ye satışa sunacaklarını söyledi.

10 yıldan beri köyünde ceviz yetiştiren Hasan Yalçın, ceviz hasadının oldukça zor olduğunu belirterek, "Yaklaşık 7 dönümlük bir alanda 10 yıldır ceviz üretimi yapıyoruz. Sonbaharın gelmesiyle birlikte biz de ceviz hasadına başladık. Bir yıl boyunca cevizleri hem soğuktan korumak, hem de daha iyi ürün almak için bakımlarını yaptık. Şimdi de emeklerimizin karşılığını alma zamanı geldi. Cevizleri topladıktan sonra 10 gün kadar güneşte kurutarak çuvallıyor, sonra yemek için ambara atıyoruz” şeklinde konuştu.