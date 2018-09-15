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Keles Kaymakamı Karabektaş vali yardımcısı oldu

Bursa’nın Keles Kaymakamı Serhat Karabektaş, Kars’a vali yardımcısı olarak tayin edildi.

Bursa'nın Keles Kaymakamı Serhat Karabektaş, Kars'a vali yardımcısı olarak tayin edildi.


Kars'a tayini çıkan Kaymakam Serhat Karabektaş için veda yemeği verildi. 1980 doğumlu, evli ve 3 çocuk babası olan Karabektaş, 2017 Eyülünde Keles'e atanmıştı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kars'a vali yardımcısı olarak tayin edilen Serhat Karabektaş'ın veda yemeğine protokol mensupları ve muhtarlar katıldı. Karabektaş, kendisine ilçeye sunmuş olduğu katkılardan dolayı hediye ve plaket verilirken duygu dolu anlar yaşadı.


Kaymakam Karabektaş, "Bu yörenin güzel insanlarını tanıma fırsatı elde ettim. İilçemizin gelişmesi için elimden geldiğince gayret ettim. İçim buruk, ama burada güzel dostlar edindim. İkinci bir evim, ikinci bir memleketim oldu burası. Bu güzel yeri hiç unutmayacağım" dedi.

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