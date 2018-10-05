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Keles Müftülüğü'nden eğitime destek

Bursa’nın Keles Müftülüğü, ”Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle üniversite öğrencilerine burs verdi.

Bursa'nın Keles Müftülüğü, ”Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle üniversite öğrencilerine burs verdi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Müftü Hasan Tanrıkulu, “Üç yıldan beri gelenek haline getirdiğimiz ve bugüne kadar 100 kadar üniversite öğrencisinin yararlandığı bu uygulamadan büyük mutluluk duyuyorum. Geleceğimizin güvencesi olacak gençlerimize imkanlar ölçüsünde katkıda bulunmayı yapabileceğimiz en güzel faaliyetlerden biri olarak görüyorum" dedi.


Bu yıl toplam 7 bin 500 lira burs yardımında bulunan müftülük, 3 senedir öğrencilere toplam 25 bin lira yardımda bulundu. Öğrencilere başarılar diliyen Tanrıkulu, "Bu çorbada tuzu olan bütün hayırsever kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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