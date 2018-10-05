Keles'de Din Görevlileri Haftası kutlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl "ömrünü din hizmetine adayanlar' sloganı ile gerçekleştirilen Camiler ve Din Görevlileri Haftası Bursa'nın Keles ilçesinde de kutlandı.

Törene Keles Müftüsü Hasan Tanrıkulu, Diyanet personeli ve emekli olan personel katıldı. Kur'an-ı kerim ve ilahiler okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hafta dolayısıyla hazırlanan kısa film gösteriminin ardından İl Müftü Yardımcısı İbrahim Halil Demir, konuşmasında, bu işin gönül işi olduğunu ve fedakarlıklarda dolu olduğunu söyledi. Demir, genç imamlara ve emekli olan imamlara göstermiş oldukları fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti. Programın son bölümünde bütün din adamlarına plaket takdim edilirken, en genç ve en yaşlı imama ise belge verildi.