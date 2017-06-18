Keles’e hizmette ramazan bereketi

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçirirken, merkeze sonradan bağlanan 10 yeni ilçede de altyapıdan ulaşıma, tarihi mirastan kırsal kalkınmaya her alanda yatırımlarla ilçelerdeki yaşam kalitesi de yükseliyor. Özellikle en fazla göç veren dağ ilçelerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi Keles’in Belenören Mahallesi’ne Kültür Evi kazandırdı. Harabe haldeki 3 katlı sivil mimarlık örneği yapıyı komple sökerek yeniden aslına uygun olarak inşa eden Büyükşehir Belediyesi, içerisinde müze, muhtarlık ve çok amaçlı salonun da bulunduğu ayrıcalıklı bir Kültür Evi’ni Belenören’e kazandırmış oldu. Bunun yanı sıra çiftçilerin gelirlerinin artması hedefiyle alternatif ürün çeşitlerinin oluşturulmasına yönelen Büyükşehir Belediyesi, Belenören, Haydar, Menteşe ve Akçapınar Mahallelerinde belirlenen 20 çiftçiye 40 bin adet lavanta fidesi dağıttı.

Keles’in Belenören Mahallesi’nde düzenlenen iftar yemeğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yemek öncesi hem Kültür Evi’nin açılışını yaptı hem de üreticilere lavanta fidesi dağıttı. Altepe, “Üreticilerimize destek olmak için lavanta fidesi dağıtıyoruz. Ayrı bir güzelliği, özelliği olan Kültür Evimizi hizmete açıyoruz. İlçe belediyesi, büyükşehir belediyesi artık köylerde. Bugüne kadar yapılamayanların yapılması için, üretemeyen bölgelerin üretmesi için bu vizyon ortaya kondu. Ancak Bütünşehir olmadan da biz Keles’teydik. Parklar, tarihi eserler, spor tesisleri hatta süt ürünleri tesisi dahi kurduk. Türkiye bizi şaşkınlıkla izledi. Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı dışına nasıl tesis kurar diye. Biz Bursa’da ne varsa tüm ilçelerimde olacak dedik. Bu amaçla altyapıya büyük önem veriyoruz. Biten, devam eden ve 1 yıl içinde biteceklerle birlikte 30 milyon liralık alt yapı yatırımı yapmış oluyoruz. Yine 22 milyon lirayı buldu yaptığımız yol yatırımı. Bunun yanında ilçe merkezindeki kültür merkezi ve kapalı Pazar alanıyla ilgili yıkımları yapmıştık, ihalesini yapacağız” diye konuştu.

Kırsalda üretimin desteklenmesi için hiçbir yatırımdan kaçınmadıklarını ifade eden Başkan Altepe, tarlalara giden yolların düzenlenmesinden ürünlerin sulanmasına ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara ara vermediklerini kaydetti. Alternatif ürün çeşitlerine yönelerek çiftçinin ufkunu açmayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Altepe, “Düvenli ve Menteşe’de göletler, Akçapınar, Avdan ve Belenören’de sulama havuzları, Baraklı, Davutlar, Haydar, Kovakovacık, Menteşe ve Düvenli’de sulama tesisleri yapılıyor. Üretime destek veriliyor. Keşke bu yatırımlar daha önce yapılsaydı da göç önlenseydi. Sadece tarım değil, bu bölgenin turizmde de öne çıkması için hem Kocayayla’da hem de Gököz Yaylasında çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl yaylarımız bir başka güzel olacak. Keles turizmde de önemli bir mesafe alacak” dedi.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke de Büyükşehir Belediyesi’nin Keles’e sürekli can verdiğini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ne zaman Keles’e gelse ya bir temel atma ya bir açılış yapıyoruz. Bu bölgemize sürekli kan, can veriyorlar. Gerçekten bütünşehir yasasından sonra köylerimizde müthiş bir hareket oldu. Sadece Belenören değil 2017 yılı içinde 17 mahalle konağı bitmiş olacak. Bu yatırımlar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kültür Evi’ni hizmete açan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, çiftçilere de lavanta fidesi dağıttı. Kültür Evi içindeki müzeyi de gezen Başkan Altepe, daha sonra köy meydanında düzenlenen iftar yemeğine katıldı.