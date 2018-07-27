Kelesliler kan vermek için kuyruğa girdi

Rutin olarak 3 ayda bir gelen Kızılay kan toplama aracı vatandaşların akınına uğradı. Kan vermeye gelen vatandaşlar form doldurup aracın önünde sıraya girdi. Araçta 4 kişi aynı anda kan verirken, formu dolduran kişiler ise sıralarının gelmesini heyecanla bekledi.

Kan verenlerden Şahin Karaduman, “Verdiğimiz kan kimin veya kimlerin hayatını kurtaracak bilmiyoruz. Fakat o duygu bizlere yetiyor. Kan vermek bir insanlık vazifesi. Sıhhat için de kan vermek çok faydalı. Kan hücreleri yenileniyor. Herkes kan vermelidir” dedi.