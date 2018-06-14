Keles’te bayram coşkusu

Keles’te arife günü çarşı pazar alışveriş yapmak isteyenlerle doldu. Köylerden ilçe merkezine gelenler bayramlık kıyafetin yanısıra, şeker, çerez ve pazarlık alışverişi yaptı. Torunlarına bayram harçlığı vermeye hazırlananlar ise bankamatiklerden para çekti. Emekliler, hükümetin bayram öncesi bin liralık ikramiyesi ve erken ödenen emekli maaşlarının kendilerini sevindirdiğini ifade ettiler.

Çarşıda satılan bayram şekerlerinin kilosu 15 liradan başlarken, 50 liraya kadar da çikolata bulmak mümkün. Bayram kahvaltısı malzeme satan şarküteri ve mandıracılar da arife günü iyi iş yapmanın sevincini yaşadılar.