Keles’te ramazan bereketi

İftar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Keles’i daha fazla geliştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

On bir ayın sultanı ramazanda toplumun her kesimiyle buluşarak manevi atmosferi yaşatan Büyükşehir Belediyesi, bereket sofrasını kurduğu Keles ilçesinde yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. Keles Belediyesi ile birlikte 1. Murat İlköğretim Okulu bahçesinde verilen iftar yemeğinde, siyasilerden sivil toplum örgütü temsilcilerine, belediye bürokratlarından vatandaşlara kadar her kesimden insan buluştu. İftar yemeğinin ardından İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke ve beraberindekiler ilçe esnafını ziyaret etti. Akşam namazının ardından çay bahçesinde vatandaşlarla oturan protokol üyeleri, samimi ortamda sohbet etti. Teravih namazını Keles Merkez Camii’nde kılan Bursa protokolü, sahuru da ilçede vatandaşlarla birlikte yaptı.

“Turizm, ilçenin geleceğidir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iftar sofralarının bereket olduğunu, mübarek ramazan ayında Keleslilerle birlikte oruç açmanın kendilerine büyük huzur verdiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Kelesli muhtarlarla bir araya geldiklerini, asfalt sezonuna birlikte start verdiklerini, yatırımların çalışmalarını başlattıklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, 24 Haziran’daki seçimlerin önemine değindi. Seçimlerin Türkiye’nin geleceği, İslam alemi ve insanlık için önemli bir tarih olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, bu zamana kadar AK Parti’ye büyük destek veren Keles’in yine aynı desteğini sürdüreceğine inandığını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa ve Keles için canla başla çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Ulaştırma bakanımızın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı gibi yol ile alakalı çalışmalar gerçekleştiğinde, daha güzel projeler ortaya çıkacaktır. Turizm, Keles’in geleceğidir. Kocayayla için yaptığımız çalışma, ilçeye değer katacaktır. Keles’i daha fazla geliştirmek için ilçe belediye başkanımızla birlikte çalışıyoruz. Bizler sadece seçim zamanı değil, her zaman vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Bundan sonra da biraya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Ala’dan ’24 Haziran’ hatırlatması

İçişleri eski Bakanı Efkan Ala ise, iftar programını düzenleyerek vatandaşla buluşmalarını sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Keles’e gerekli olan tüm destekleri verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyleyen Efkan Ala, ilçenin ihtiyaçlarını yakından takip ederek Ankara’ya taşıdıklarını anlattı. Türkiye’nin dünyada etken bir güç olmasında sandıktan çıkan sonuçların büyük rol oynadığının altını çizen Ala, 24 Haziran’da vatandaşların ’Yola devam’ demesi halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletiyle birlikte ülkeyi daha ileri seviyelere taşıyacağını belirtti.

Bursa Milletvekili Osman Mesten de Keles’in her zaman için büyük yüzdelerle AK Parti’ye destek verdiğini, vatandaştan aldıkları güçle Bursa ve ilçeye daha güzel işler yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke de iftar sofrasında buluşarak, ramazan ayının mübarek atmosferini yaşayan herkese teşekkür etti.