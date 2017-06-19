Keles’te Yakup Çelebi Cami ile ecdada vefa

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kente değer katan hizmetlerine tüm ilçelerde aralıksız devam ediyor. Keles’te incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın yaşanabilir bir kent olması hedefiyle çalışmalarını hızla sürdürdüklerini söyledi.

Kentin hem merkezine hem de yeni merkez ilçelerine eserler kazandırmak istediklerini vurgulayan Başkan Altepe, “Büyükşehir ile birlikte ilçelerimizde de güzel dönüşümler yaşanması için elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. İşte onlardan biri de tarihi bir ilçe olan Keles. Murat Hüdavendigar’ın oğlu Yakup Çelebi’nin anısını yaşatmak için burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Keles’in merkezinde Yakup Çelebi’ye ait, onun ismini taşıyan cami, medrese ve hamam vardı” dedi.

Hamamın restore edildiğini ve ilçede faaliyette olduğunu anlatan Başkan Altepe, “Şimdi de Yakup Çelebi’nin ismini yaşatacağımız camiyi, Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde gerçekleştiriyoruz. Daha önce burası spor alanıydı ancak yoğun kar yağışından dolayı çökmüştü. Bir yandan bu spor alanının yeniden tamamlıyoruz, bir yandan da Keles’in girişinde, yolun batısında kalan alanda güzel bir cami inşa edeceğiz” diye konuştu.

Camiinin proje çalışmalarının yapıldığını söyleyen Başkan Altepe, Keles’e değer katacak caminin, ecdada vefa örneği bir eser olacağını da sözlerine ekledi.