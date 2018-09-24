Kendi copuyla dövülüp öldü diye bırakmışlardı, yıllar sonra açıklanan kararla deliye döndü

Bursa'da 2 sene önce metroya bedava binmeye çalışan kişilere izin vermediği için kendi copuyla öldüresiye dövülüp öldü diye olay yerinde bırakılan güvenlik görevlisi, zanlılar için verilen 9 aylık hapis cezasına isyan etti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa metrosunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan Atmaca (30), 2016 yılı Nisan ayında Osmangazi ilçesindeki Gökdere Metro İstasyonu'na gelip bedeva yolculuk etmek isteyen Enes D. (26) ve Adil K.'ya (27) izin vermedi. Gişelerden geçen 2 şahsı uyaran güvenlik görevlisi Orhan Atmaca, saldırıya uğradı. 2 zanlı, Atmaca'nın kafasına kendi copuyla 17 kez vurdu, daha sonra da tekmeledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası saldırganlar, 'öldü'sandıkları Orhan Atmaca'yı bırakıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Atmaca ise tedavisinin ardından 20 gün iş göremez raporu aldı.

İki sanığa 9 ay ceza

Olayın ardından Enes D. ve Adil K. yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Haklarında 'Güvenlik görevlisini basit yaralamak' suçundan dava açılan 2 şüpheli 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay sonrası işinden istifa etmek zorunda kalan ve bir süre psikolojik problemler yaşayan güvenlik görevlisi Orhan Atmaca, yaşanan olayın basit bir yaralama suçu olarak nitelendirildiğini bu yüzden verilen cezanın komik olduğunu ifade etti.