Kendi kanınızla iyileşmek mümkün

Dr. Bangin Bekir Candan “PRP uygulaması kolay, faydası da oldukça yüksek bir operasyondur. Bu yöntemde kişinin kendi kanı kullanılıyor. Hastadan kan alınıyor ve cihazda işleme konuluyor. Ayrıştırıldıktan sonra kalan plazma, uygulama yapılacak bölgeye enjekte ediliyor. Bu yöntem eklem ağrısı olan yerler, dizler, omuz, diz bağı yaralanmaları, kireçlenme, kas yaralanmaları ve diğer rahatsızlıklar için uygulanabiliyor” dedi.

PRP ya da kök hücre tedavisi, kişinin kendi kanından hazırlanan ve tıbbın birçok alanında iyileşmeyi uyarmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu uygulamada bir kişiden alınan küçük miktardaki kan, özel bir tüpe konularak çeşitli işlemlere tabi tutulur. Ardından bileşenlerine ayrıştırılması ile elde edilen az miktardaki ‘platelet’ yönünden zenginleştirilmiş plazma, yine aynı kişiye enjeksiyon yoluyla geri verilerek işlem uygulanır.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Bangin Bekir Candan, PRP tedavisinin özellikle son yıllarda giderek artan bir şekilde çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıldığını söyledi.

Candan, PRP yönteminin ortopedi alanında da yaygın bir şekilde uygulandığına dikkat çekerek, "PRP uygulaması kolay, faydası da oldukça yüksek bir operasyondur. Bu yöntemde kişinin kendi kanı kullanılıyor. Hastadan kan alınıyor ve cihazda işleme konuluyor. Ayrıştırıldıktan sonra kalan plazma, uygulama yapılacak bölgeye enjekte ediliyor. Bu yöntem eklem ağrısı olan yerler, dizler, omuz, diz bağı yaralanmaları, kireçlenme, kas yaralanmaları ve diğer rahatsızlıklar için uygulanabiliyor" dedi.

Alerjik reaksiyon riski yok

PRP tedavisinin sadece kişinin kendisine uygulanabildiğini dile getiren Candan, bu nedenle AIDS, hepatit gibi hastalıkların taşınma riskinin de ortadan kalktığını kaydetti. Candan, kan hazırlandıktan sonra birkaç dakika içinde uygulamaya geçilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Aksi halde kanın etkisi belirgin olarak azalacaktır. Bu nedenle ne kadar hızlı bir şekilde enjekte edilirse, o kadar iyi sonuç ortaya çıkacağı unutulmamalı. Uygulamada kişinin kendi kanı kullanıldığı için alerjik reaksiyon yapma riski yoktur” diye konuştu.

Kök hücre uygulamasının ardından, düşük oranda enfeksiyon bölgesinde hafif şişlik ya da ağrı olabileceğini belirten Candan, basit ağrı kesiciler ve buz uygulaması ile bu sorunun giderilebildiğini ifade etti.

Spor bir süre önerilmiyor

Uygulama sonrası istirahatin önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Bangin Bekir Candan, “Uygulamanın ardından istirahat çok önemli. Bu nedenle, operasyonun ardından zorlayıcı egzersiz ve spor bir süre önerilmiyor. Basit hareketler yapılabilir. Ancak ağırlık çalışmalarından kaçınılmalıdır. Birkaç hafta sonra doktora danışılarak spora başlanabilir. Tedavinin ardından kullanılacak ilaçlar ve spora dönüş zamanı, mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır” şeklinde konuştu.