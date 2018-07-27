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27 Temmuz 2018 15:42

Kendi kıyafetlerini kendileri dikiyorlar

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) bünyesinde faaliyet gösteren giyim kursuna devam eden kadınlar, kendi elbiselerini kendileri dikiyor.

Kendi kıyafetlerini kendileri dikiyorlar

27 Temmuz 2018 15:42


Yıldırım Belediyesi’nin, kadınları meslek sahibi yaparak onları üretime dahil etmek için düzenlediği meslek edindirme kursları yaz döneminde de aralıksız devam ediyor. Giyimden ev mefruşatına, takı tasarımdan iğne oyasına bir çok branşta devam eden yaz kurslarına Yıldırımlı kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. YIL-MEK Davutdede Kurs Merkezi’nde devam eden kursa katılanlar tasarım, kalıp çıkarma, nakış, terzilik gibi konularda 200 saat eğitim verilecek. Burada eğitim alan kursiyerler, önce giysilerini tasarlayarak kalıplarını çıkartıyor sonra da bunları kendileri üretiyor. Davutdede’nin yanı sıra Akçağalayan, Ertuğrulgazi, Güllük, Karapınar, Millet Namazgah, Sinandede ve Zümrütevler kurs merkezilerinde de kadınlara ücretsiz giyim kursu veriliyor. Kurs sayesinde hem kendilerini geliştirerek meslek sahibi olduklarını, hem de yeni insanlar tanıma imkânı bulduklarını ifade eden kursiyerler, kendilerine bu fırsatı sağlayan Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür etti.




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