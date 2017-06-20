Kendinden geçip yere yığıldı, ambulans ve polisi görünce böyle kaçtı

Hareketsiz yatan şahıs ambulansa bindirileceği sırada kendine gelince koşarak metroya bindi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kültürpak metro istasyonu yanında meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisiyle kendinden geçtiği öne sürülen genç yığılıp kaldı. Yürüyemez hale gelen şahıs, çevredeki vatandaşların yardımını kabul etmeyerek metro girişine kadar yürüdü. Daha sonra metro çıkışında yere yığılınca vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bir süre yerde hareketsiz yatan şahıs polis ekiplerinin ve sağlık ekiplerinin sorularına tepki vermeyince sedyeye konularak ambulansa bindirilmek istendi. Ambulansa bineceği sırada kendine gelen genç, kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin peşinden geldiği gören şahıs bir şeyi olmadığını söyleyerek tedavi olmayı kabul etmedi.

Polis ekipleri ısrar edince metronun içine giren genç hiçbir şey olamamış gibi metroyu bekledi. Merakla genci izleyen vatandaşlar şahsın metro beklediğini görünce şok oldu. Burada da özel güvenlik ve polis tarafından ikna edilmek istenen genç, tedaviyi kabul etmediğini kaydederek uzaklaştı.