Kendisine çarpan sürücüyle Mehmetçik Vakfı'na bağış yapınca uzlaştı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobil ve motosikletin karıştığı kazanın tarafları birbiriyle Mehmetçik Vakfı'na yapılan 150 liralık bağışla uzlaştı.

Olay Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Yüksel U. (61) idaresindeki otomobil, karşı şeritten gelen Soner A'nın (18) kullandığı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan Soner A., kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavi sonucu sağlığına kavuştu. Kazadan sonra Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Araya uzlaştırma memurları girdi. Taraflarla uzlaşmaları yönünde görüşen görevli memurların çabaları karşılıksız kalmadı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Soner A, Yüksel U. ile Mehmetçik Vakfı'na yapılacak 150 liralık bağış karşılığında uzlaşacağını söyledi. Yüksel U. uzlaştırma memuru aracılığıyla kendisine iletilen uzlaşma talebini ve söz konusu bağısı kabul ederek Mehmetçik Vakfı'na 150 liralık bağışta bulundu.

Uzlaşmanın sağlanmasından sonra motosiklet sürücüsü Soner A, “Trafik kazasında yaralandım. Hastanede gördüğüm tedavi sonucu iyileştim. Böyle bir bağışın anlamlı olacağını düşündüm. Uzlaştırmacı Erkan Kazancı'nın insanî teklifini kabul ettim. Mehmetçik Vakfı'na bağış yapılamasından dolayı mutlu oldum” dedi.