Kenevir ektikleri bahçeye "Gelincik bahçesi" levhası diktiler

Bursa'da, zehir tacirleri, kenevir ektikleri bahçeye "Gelincik bahçesi" levhası dikti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar aldıkları 2 kişinin ikametine operasyon düzenledi. Çok sayıda polis memurunun katıldığı operasyonda uyuşturucu maddenin yani sıra hint keneviri ele geçirildi. Zehir tacirlerinin evlerinin bahçesine hint keneviri ekip, "Gelincik bahçesi" levhası diktikleri görüldü. Yapılan baskında B.Z. ve M.Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda bin 285 gram esrar, 17 kök hint keneviri, bir miktar metamfetamin, bir miktar sentetik kannobinoid, 1 adet hassas terazi, bir adet ruhsatsız tabanca ve bu rabancaya ait çok sayıda fişek, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.