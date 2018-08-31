Kent Bostanları’nda bal üretildi

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü, arıcılığın ve bal üretiminin desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması maksadıyla Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nda bal üretim yapıyor. Geçen yıl ilk kez yapılan bal üretimi bu sene de başarıyla gerçekleştirildi. İki kovan, Kent Bostanları parselinde yetiştirilen biber, domates, patlıcan, enginar, ayçiçeği, kavun, karpuz, çilek, nohut, bakla, mısır, pazı gibi sebze ve meyvelerin yanı sıra kekik, nane, gül, safran, melisa, adaçayı, biberiye, civan perçemi, ekinezya, ve lavanta gibi tıbbı aromatik bitkilerin bulunduğu alana yerleştirildi. Geçen zaman zarfında kovanlardan iyi sonuç elde edildi. Fennî gübrenin kullanılmadığı Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları’nda iki kovandan elde edilen bal hakkında Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e de bilgi verildi. Mustafa Bozbey, elde edilen sonucun memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu konudaki çalışmaların devam etmesini istedi.