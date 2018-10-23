Kent Konseyi üyelerinden Fetih Müzesi ziyareti

Osmangazi Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezen Osmangazi, Yıldırım ve Bursa Kadın Kent Konseyi üyeleri, dünyanın en büyük tam panoramik müzesine hayran kaldı.

Bursa'daki çeşitli sivil toplum örgütü ile siyasi parti temsilcilerinin açılış öncesi ziyaret ettiği Fetih Müzesi'ni Osmangazi, Yıldırım ve Bursa Kadın Kent Konseyi üyeleri de gezme fırsatı buldu. Ekolojik mimarlık anlayışı ve enerji verimliliği ile yeşil bina özelliğine sahip olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde evvela Osmanlı Devleti'nin önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tabloyu inceleyen üyeler, daha sonra geleneksel çiniler, kütüphane ve konferans salonları hakkında bilgi aldı. Önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleşecek olan dev yapıya hayran kalan Kent Konseyi Üyeleri, kubbeye çıktıklarında ise hayretler içinde kaldı. 6 Nisan 1326 gününün anlatıldığı resmi hayranlıkla inceleyen ziyaretçiler, Bursa'nın fethini adeta yeniden yaşamış gibi hissettiklerini belirtti.

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Ömer Eşer, müzede tarihi ve kültürel yolculuğa çıktıklarını dile getirirken, “Şehrimize bu muhteşem eseri kazandıran Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Ömer Aykan da, “Müzenin Bursa'ya değer katacak bir kültür faaliyeti olduğunu düşünüyorum. Görsel fotoğrafların anlatımından sonra kubbeye çıkmamız bizleri adeta büyüledi. Tarihimize sahip çıkıp, bizlere böylesine güzel bir eser kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum” dedi.

Fetih Müzesi'ni gezerken farklı bir ruh haline büründüklerini vurgulayan Bursa Kadın Kent Konseyi Başkanı Mihrimah Kocabıyık ise, “İkinci defa gelmeme rağmen her defasında büyüleniyor ve ayrıntıları daha net biçimde görebiliyorum. Bursa için marka olacak bu projenin bol ziyaretçilerinin olmasını temenni ediyorum. İnşallah eski Bursa'nın doğal güzelliklerini kaybetmeden, gelişen ve büyüyen bir Bursa oluruz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.