İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kent Konseyi'nden Vali Canbolat'a ziyaret

Bursa Kent Konseyi ailesi, geçen hafta göreve başlayan Bursa Valisi Yakup Canbolat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bursa Kent Konseyi ailesi, geçen hafta göreve başlayan Bursa Valisi Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, yürütme kurulu üyeleri ve meclis başkanları, Bursa Valisi Sayın Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Canbolat, Bursa'nın ortak paydası olduğunu söyledi. Kent konseyi çalışmalarında Bursa'nın güçlü olduğunu dile getiren Canbolat, “Sivil toplumla ortak akıl oluşturarak şehrimize nasıl katkı sağlayabiliriz, bunun derdindeyiz. Bursa çok renkli ve Türkiye'nin önemli şehirlerinden. Bu şehirde daha önce görev yapan valilerimize sağladıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. Onların bıraktığı yerden Bursa'yı alıp, daha iyiye taşıma gayretinde olacağız” dedi.


Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak ise, yürütülen faaliyetler hakkında Vali Canbolat'a kısa bilgi verdi. Bursa Kent Konseyi'nin, Bursa'nın çatı kuruluşu olduğunu ifade eden Toprak, 5 meclis, 30 çalışma grubu, 450'den fazla kurumsal üyesi ve binlerce gönüllüsü ile beraber Bursa için projeler ürettiklerini belirtti. Toprak, geçtiğimiz hafta göreve başlayan Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.