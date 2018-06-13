Kentsel dönüşümdeki kriz için Ankara’ya çıkarma yaptılar

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde kentsel dönüşümle ilgili oda ve dernek başkanlarından oluşan heyet, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’ı ziyaret ederek Bursa’da kentsel dönüşümde yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerini paylaştı.

BTSO, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişikliği sonrasında Bursa’da kentsel dönüşüm süreci sekteye uğrayan 15 bin konut için harekete geçti. Bugüne dek gerçekleştirdiği Bakan ziyaretleriyle sektör temsilcilerinin sorunlarına birinci elden çözüm arayan BTSO, Bursa’daki kentsel dönüşümde karşılaşılan sorunlar ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO Meclis Üyesi Ali Tuğcu, Harita Mühendisleri Odası Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Ali Faruk Çolak, BTSO 56. Komite Başkanı Raşit Tuna, İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak ile Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Ömer Faruk Şahin yer aldı.

50 bin kişiyi ilgilendiriyor

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Bakanlık tarafından kentsel dönüşümün hızla hayata geçirilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 0,50’ye kadar emsal artırma yetkisi verildiğini ve yüzlerce parselin plan değişikliğinin Belediye tarafından onaylandığını söyledi. Bakanlık tarafından 1 Ekim 2017 tarihinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile söz konusu projelerde Büyükşehir Belediyesi’nin İmar Yönetmeliğinden yararlanma imkanının ortadan kalktığını ifade eden Şenocak, sürecin 15 bin konutu ve yaklaşık 50 bin kişiyi etkilediğine dikkat çekti.

“Sosyal bir sorun haline geldi”

Sorunun çözümünün Bursa için büyük bir önem ve aciliyet arz ettiğine belirten Şenocak, “İnşaat sektöründen ziyade artık sosyal bir sorun haline gelen bu konuda gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. İnşaatların belirlenen süreler içinde başlayamamasının yanında 18 aylık kira yardım süresinin bitmesi ile birlikte sorunun çok daha büyük boyutlara ulaşması muhtemel gözüküyor.” dedi.

400 proje çözüm bekliyor

Bursa’da geçici maddelerin verdiği imkanlarla Bursa Büyükşehir İmar Yönetmeliği ile yapı ruhsatları düzenlenen ve sözleşmeleri buna göre yapılan çok sayıda proje bulunduğunu belirten BTSO Meclis Üyesi Ali Tuğcu ise, “Bu tarihten önce riskli bina tespit müracaatı yapmış fakat bürokratik işlemler nedeniyle bu tarihe kadar sonuçlanmamış ve noter sözleşmesini yapmak için riskli yapı tespit işleminin sonuçlanmasını bekleyen kentsel dönüşüm projeleri bulunuyor. Bakanlık tarafından daha öncesinde Bursa’ya özel olduğu ve Bursa’da çözülmesi gerektiği belirtilen sorun için maalesef bugüne dek bir netice alınamadı.” diye konuştu.

Geçici maddede değişiklik önerisi

Bursa’da yaklaşık 400 projenin çözüm beklediğini belirten Ali Tuğcu, “Yönetmelik değişikliğindeki geçici maddede 1 Ekim 2017 tarihine kadar riskli yapı tespiti yapılmış, inşaat sözleşmesi düzenlenmiş yapılan ruhsat işlemlerinin talep edilmesi halinde o tarihten önce yürürlükte olan yönetmeliğe göre sonuçlandırılması gerektiği ifade ediliyor. Burada Bakanlık tarafından önceki yönetmelik olarak kastedilen Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’dir. Şehrimizde yaşanan sorunların çözümü için ilgili maddede Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği yerine ‘Bursa Büyükşehir Yönetmeliği’nden faydalanılması’ ibaresinin eklenmesini talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Kentsel dönüşümde sorunları ortadan kaldırıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Bakanlık olarak kentsel dönüşüm hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. Bu doğrultuda yaşanan sorunları ortadan kaldırmak adına yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Ceylan, Bursa’da yaşanan sıkıntıların da çözüme kavuşturulması adına Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Öte yandan yapılan görüşmede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ve Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar da yer aldı.