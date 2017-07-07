İnegölspor’da Asbaşkan ve Transfer Komitesi Başkanı Kerim Kurumuş, istifanın detaylarını anlattı. Kerim Kurumuş, “18 Haziran’da bu işe heyecanla aday olduk ve seçildik. Seçildikten sonra yönetim kurulu toplantısında Asbaşkanlığa getirildim. Yönetim kurulu toplantısının ardından bana Transfer Komitesi Başkanlığı verildi. Bende bu işi heyecanla gece gündüz demeden layıkıyla yapmaya çalıştım” dedi.

"Kaner istifamı istedi"

Kurumuş, “İlk önce iç transferde kalecimiz Şener, Bilal, Kemal ve Raif ile anlaştım. Dış transferde de Okan ve Ertuğrul ile anlaştım. Bugüne kadar da işimi büyük bir titizlikle, zevkle, heyecanla uğraşarak yaptım. Bugün İnegölspor yönetimi olarak Kaymakamımızdan randevu alarak hep beraber gittik. Bu ziyaretten döndükten sonra tesislere giderek hocalarımızla istişare halindeydim. Yarın iki tane oyuncu transfer görüşmesiyle ilgili gelecekti. Hocalarımızla istişare halindeyken, Başkanımız Münür Kaner’den telefon geldi. ’Belediye başkanımızdan yarın randevu istedik ama senin yüzünden İnegöl Belediye Başkanımız randevu vermiyor. İstifa et’ dedi. Bende İnegölspor’un zarar görmemesi için istifa ettim” dedi.

İnegölspor’un zarar görmemesi için

Kerim Kurumuş açıklamasına şöyle devam etti:

“Küçükbaş hayvan beslediğim ve İnegöl Belediyesinin kaldırma talebinde bulunduğu yerle alakalı konuyu zaten daha önce söylemiştim. Bu benim şahsi meselem. İnegölspor’la alakalı bir mesele olmadığını, bugün ki çıkan bütün gazetelerde bahsettim. Benim şahsımla ilgilidir. Fakat bugün önemli olan o değil. Ben hocalarımla istişare halindeyken, Başkanım Münir Kaner’in bana telefon etmesiyle “İnegöl Belediye Başkanımızdan randevu talep ettik. Senin yüzünden randevu vermiyor, istifa et” demesi üzerine gereğini yaptım.”

"Çilek oyuncular gelecekti"

İnegölspor olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Kurumuş, "Ben gecemi gündüzüme katarak, futbol aşığı bir insan olarak elimi taşın altına koydum. Orhaniyespor’da 9 yıllık başkanlığımda da gece gündüz çalışarak Orhaniyespor’u üç sene arka arkaya şampiyon yapmıştım. Bu sene İnegölspor’da şampiyonluktan hiç bahsetmedik ama iyi oyuncular alarak, kendi futbol tecrübelerimi kullanarak, hocalarımla istişare ederek, hocalarımızın istediği doğrultuda oyuncularla görüşerek kalecimiz Şener, Kemal, Bilal, Raif, dış transferde Okan ve Ertuğrul ile anlaştık. Yarında iki tane özel oyuncuyla görüşecektim. Bunlar çilek denilebilecek oyunculardı ancak bugün böyle bir süreç yaşandı. İnegölspor’a zarar gelmemesi için görevimden istifa ettim" şeklinde konuştu.